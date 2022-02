Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Kolejny raz synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem.

Dotyczy to przede wszystkim zachodniej części wybrzeża. Nad morzem spodziewać możemy się podmuchów do 7 w skali Beauforta. Tak będzie do godziny 17.