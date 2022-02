Dzień Życia Konsekrowanego w Kościele Katolickim

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

W środę w Kościele Katolickim przypada Dzień Życia Konsekrowanego, który ustanowił w 1997 roku święty papież Jan Paweł II.

Osoby konsekrowane to te, które złożyły śluby posłuszeństwa, czystości i ubóstwa. Przeważnie żyją w zakonach, chodzą w habitach, a na co dzień prowadzą parafie i różne dzieła charytatywne.



Myśli o powołaniu w dzieciństwie nie traktowałam zbyt serio - przyznaje siostra Elżbieta Młynarczyk, salezjanka posługująca w parafii św. Jana Bosko w Szczecinie.



- Moim marzeniem było mieć dobrego męża, dużo dzieci. Modliłam się o niego. W pewnym momencie swojego życia, gdzieś pan Bóg zaczął pukać do mojego serca i pokazywać mi, że być może to szczęście znajdę w innym miejscu, na innej drodze - mówi Młynarczyk.



Ks. Marek Brożyna jest pallotynem z parafii św. Jana Ewangelisty w Szczecinie.



- Od 2008 roku jestem księdzem i posługuję w szpitalu wśród chorych. Dlatego wyrażam wdzięczność dzisiaj, za dar powołania. To jest dar i tajemnica, jak mówił święty Jan Paweł II - mówi Młynarczyk.



W archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej jest 19 zgromadzeń zakonnych żeńskich, a w nich 156 sióstr zakonnych oraz 10 zgromadzeń zakonnych męskich i 167 zakonników.