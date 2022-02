Wiemy kiedy zakończy się remont Terminalu Promowego w Świnoujściu

Terminal Promowy w Świnoujściu (nowe nabrzeże). źródło: wikipedia.org/wiki/Terminal_Promowy_Świnoujście.

Po modernizacji Terminal Promowy w Świnoujściu będzie miał najszerszą rampę załadunkową w porcie - mówi Marek Kowalewski, prezes Terminalu.

Nowa rampa ma mieć 32 metry szerokości, dotychczasowa miała 25 m.



- Będziemy mogli obsługiwać największe promy, które mogą wpływać na Bałtyk i największe, które mogą wpływać do Portu Świnoujście, czyli o długości do 270 metrów. Takich promów jeszcze nie ma, ale jesteśmy gotowi na to, żeby je po prostu tutaj w przyszłości, kiedy się pojawią, obsługiwać - tłumaczy Kowalewski.



Modernizacja Terminalu Promowego w Świnoujściu ma się zakończyć jesienią tego roku.



- Kończone są te prace hydrotechniczne przy budowie tego największego stanowiska, kończona jest infrastruktura kolejowa, są zamówione już: wyposażenie terminalu intermodalnego, w tym sprzęt do przeładunku i wyładunku intermodalnego. Budowane są najazdy nad estakadę. Estakad jest gotowa, brakuje tylko najazdów - dodaje Kowalewski.



Ubiegły rok był bardzo dobry dla Terminalu Promowego w Świnoujściu, przewozy samochodów ciężarowych wzrosły o kilkanaście procent. Obsłużył też 520 tysięcy pasażerów.