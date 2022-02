Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Ceny paliwa znów poszły w dół, a na naszych stacjach benzynowych jest jeszcze więcej cudzoziemców.

Benzynę w Polsce można zatankować za nieco więcej niż 5 złotych za litr. A to dużo mniej, niż oferują niemieccy sprzedawcy paliw. W Lubieszynie zapytaliśmy naszych zachodnich sąsiadów, czy znają powód obniżki cen paliw w Polsce.



- Ceny spadły, bo został obniżony vat. - Uważam, że jest to bardzo dobre, że polski rząd obniża podatki. Pod wieloma względami Polacy są daleko przed Europejczykami. - Obniżyli podatek vat i byłoby miło, gdyby w Niemczech też od czasu do czasu zostały zrobione coś dla narodu - mówili Niemcy tankujący w Polsce.



Wstępnie obniżony vat i akcyza na paliwa będą obowiązywać do końca lipca.