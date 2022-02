Rusza sprzedaż biletów na mecz Pogoni dla niezaszczepionych

Pogoń Szczecin uruchomi w środę kolejny etap sprzedaży biletów na mecz piłkarskiej ekstraklasy z Zagłębiem Lubin.

Będzie to jednorazowa pula wejściówek, przeznaczona dla osób niezaszczepionych. Sprzedaż tych biletów rozpocznie się w samo południe - mówi Krzysztof Ufland, rzecznik prasowy Pogoni Szczecin.



- Bilety bardzo szybko się rozejdą. Trzeba być sprawnym i czujnym, żeby je zdobyć. Natomiast też pewnie nie będzie tak, że one rozejdą się w minutę czy dwie, dlatego zachęcam do tego, aby kupować bilety przez Internet, ponieważ można to zrobić nie wychodząc z domu - szybko i sprawnie. Natomiast pozostaje też opcja tradycyjna. Można zjawić się w okienku kasowym na stadionie i w środę o godz. 12:00 po prostu taki bilet przyjść i kupić - tłumaczy Ufland.



Obecnie liczba miejsc na stadionie dla osób niezaszczepionych nie może przekroczyć 30 proc. pojemności obiektu.