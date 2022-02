KAS przypomina o zmianach stawek VAT w kasach

Przedsiębiorcy muszą zmienić stawki VAT w kasach fiskalnych - przypomina Krajowa Administracja Skarbowa w Szczecinie.

Od wtorku obowiązują obniżone stawki podatku, między innymi na żywność i paliwo.Stawki w kasach rejestrujących muszą zostać dostosowane do zmian - mówi Małgorzata Brzoza z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.- Jest to szczególnie ważne przy sprzedaży podstawowych produktów żywnościowych, ponieważ tutaj stawka VAT-u została obniżona z 5 proc. do 0 proc. Dotyczy to takich produktów, jak między innymi: produkty mleczarskie, mięso i ryby, zboża, owoce i warzywa, a także niektóre napoje - wymienia Brzoza.Obniżone stawki podatków obowiązują do końca lipca.