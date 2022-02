MZ: Blisko 2600 nowych zakażeń koronawirusem w regionie

Fot. pixabay.com / Elchinator (CC0 domena publiczna)

Minionej doby potwierdzono w Polsce 56 051 zakażeń koronawirusem - informuje Ministerstwo Zdrowia. Od wtorku zmarło 318 zakażonych osób. 94 osoby zmarły z powodu COVID-19, reszta miała choroby współistniejące.