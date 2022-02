Nie było chętnych na przebudowę amfiteatru w Stargardzie [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Synowiecki Fot. Marek Synowiecki

Żaden z wykonawców nie złożył oferty, w przetargu prowadzonym w imieniu miasta przez Stargardzkie Centrum Kultury.

Inwestycja ma być w całości sfinansowana z miejskiego budżetu, kwotą ponad 12 mln zł. Na amfiteatr po przebudowie, mieszkańcy czekają od kilkunastu lat. Dotąd projekt lądował na półce z braku pieniędzy, miał również pecha przy podziale unijnych dotacji.



Joanna Tomczak, dyrektor SCK oczekuje, że przy kolejnym podejściu pozna wreszcie potencjalnych oferentów. - Sama mam nadzieję i miasto ma też nadzieję, że będziemy mogli ich poznać. Wydłużyliśmy teraz nieco termin składania ofert. Na początku myśleliśmy, że zamkniemy się w terminie do 28 stycznia. Liczymy, że jednak uda nam się pozyskać oferentów na to zadanie, póki co do 8 lutego - dodaje Tomczak.



Jednak są obawy, że i drugie postępowanie zakończy się fiaskiem - zwłaszcza przy obecnych zwyżkach cen na rynku robót i materiałów budowlanych. Istotne mogą być również inne przeszkody.



- Co jest komfortowe dla potencjalnego wykonawcy? Myślę, że jest możliwość waloryzowania cen, inaczej tego nie mogliśmy rozpisać - podkreśla Tomczak.



SCK liczy, że planowana waloryzacja cen w trakcie inwestycji, która zajmie blisko trzy lata, może być zachętą do złożenia oferty. Projekt zakłada budowę zadaszonej sceny i gruntowną modernizację widowni.



W obiekcie mają znaleźć się także odnowione pomieszczenia dla artystów z pełnym zapleczem, i kameralna sala konferencyjna do wynajęcia.