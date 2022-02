Koniec z darmowymi toaletami w Kołobrzegu

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Władze Kołobrzegu planują przywrócenie opłat za korzystanie z miejskich szaletów.

Urząd Miasta ogłosił przetarg na obsługę 16 publicznych toalet. Wynika z niego, że magistrat wprowadzi opłaty za korzystanie z miejskich szaletów, które były bezpłatne od sześciu lat.



Oburzona takimi planami urzędu jest kołobrzeska opozycja. Radni Maciej Bejnarowicz i Jacek Woźniak wskazują, że władze miasta nie skonsultowały tej decyzji z radnymi:

Opłata uzdrowiskowa, która wzrosła praktycznie do maksymalnych rozmiarów, to jest właśnie po to, żeby pewien komfort mieli z tego tytułu turyści, a także mieszkańcy i chociażby mogli bezpłatnie z tych toalet korzystać. - Prezydent podjęła decyzję, nie informując o tym najbardziej zainteresowanych, czyli tych, którzy uchwalają pieniądze na tego typu wydatki, czyli Radę Miasta.



Według planów urzędników, cena za skorzystanie z toalety wyniesie minimum 2 złote. Przetarg na obsługę szaletów zaplanowano na 28 lutego. Umowa ma obowiązywać do końca 2024 roku.