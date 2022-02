Zepsute schody na dworcu PKP. Naprawa za kilka tygodni [ZDJĘCIA]

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Około 100 tys. złotych będzie kosztować naprawa ruchomych schodów na dworcu Szczecin Główny.

Te na peronie trzecim zepsuły się w październiku, w grudniu natomiast w holu głównym - teraz działają tam tylko wjazdowe. O problemie poinformowali słuchacze naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji".



- Zamiast zostać naprawione, to są po prostu wygrodzone i nie można ich używać. Ktoś, kto ma duży bagaż, kto ma problemy z poruszaniem się ma problem z dotarciem - mówiła jedna ze słuchaczek.



Są problemy m.in. z częściami zamiennymi - mówiła Agnieszka Jurewicz ze spółki PKP.



- Te schody z kładki na peron trzeci - przyczyną awarii jest nadmierne zużycie łańcuchów stopni. Natomiast schody w holu głównym - tutaj doszło do uszkodzenia kilku urządzeń w wyniku spadku napięcia. Łańcuchy stopni to nie jest produkt, który jest tani i dostępny od ręki - zaznaczyła.



Agnieszka Jurewicz dodała, że pasażerowie mogą korzystać z wind. Dokładny termin naprawy nie jest znany - może to potrwać kilka tygodni.