Port dla polimerów na ukończeniu [ZDJĘCIA]

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Kończy się budowa portowej części polimerów polickich. Terminal gazu wraz z nabrzeżem jest już gotowy w 85 procentach.

Od strony Odry wybudowano zbiorniki na dwa rodzaje gazu i nabrzeże do przyjmowania gazowców.



- Za nami znajdują się trzy zbiorniki; dwa 40-tysięczne i jeden kilkunastotysięczny.

Są to zbiorniki kriogeniczne, w największych będzie panowała temperatura -42 stopni w skali Celsjusza. Tu będzie przechowywany propan, a w mniejszym będzie przechowywany etylen - zapowiada Andrzej Łuc, prezes Morskiego Portu Police.



Na budowie trwają prace wykończeniowe. Niedługo będą malowane zbiorniki na gaz.



- Teraz montowane są tzw. nalewaki, czyli urządzenia do cumowania. Potem będzie cała instalacja p-poż. Mamy te zbiorniki na gaz, więc będą one otoczone przeciwpożarowymi rurociągami. 15 procent zostało do końca. To już wykończeniówka - dodaje wiceprezes portu w Policach, Janusz Jagielski.



Do portu w Policach będzie przywożony surowiec do produkcji plastyku.