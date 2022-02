Apteki w regionie wykonują bezpłatne testy na koronawirusa

Stargard, Lipiany, Chojna, Wolin, Gościno, Rymań - w tych sześciu miejscowościach w naszym województwie apteki wykonują dla mieszkańców testy na koronawirusa.

Od czwartku w aptekach w całej Polsce można zrobić test na Covid-19. Żadna z nich nie znajduje się w Szczecinie. Na testy można zgłaszać się bez skierowania. Reporter Radia Szczecin odwiedził jedną z aptek w Chojnie.- Pacjent wchodzi do pomieszczenia, dokonujemy wymazu i wychodzi. Próbka jest pobierana w bardzo szybkim tempie. Pacjent nie przebywa tu długo, jest wietrzenie, filtrowanie, lampa UV. Zainteresowanie jest ogromne, telefony się urywają. Mam zapisane 40 osób, przez cały czas dzwonią. Część zapisana jest już na poniedziałek - powiedziała kierowniczka apteki.Testy w aptekach można wykonać bezpłatnie.- Płaci za nie rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. Poczekamy trochę, zanim tych aptek będzie więcej. One się pojawią. Dlatego, że farmaceuci są zainteresowani, by wykonywać dodatkowe usługi. Bo chronią zdrowie ludzi - podkreśla Małgorzata Koszur, rzecznik szczecińskiego NFZ.Dzisiejsze dane ministerstwa zdrowia mówią o nowych 2573 zakażeń koronawirusem w województwie zachodniopomorskim. Liczba osób, które zmarły dziś z powodu koronawirusa wyniosła 6.