Ulubieniec studentów ZUT w Krainie Wiecznych Łowów

Smutna wiadomość dla studentów, wykładowców i pracowników Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT: we wtorek kot Maciek - który dzielnie od czterech lat studiował na wydziale - zdał swój ostatni egzamin.





Reporterka Radia Szczecin, Anna Łukaszek kilka lat temu odwiedziła Maćka z mikrofonem.







- To nasz wydziałowy pieszczoszek. Piękny, łaciaty, szarobiały, reprezentacyjny - mówi pracownik naukowy. - Domaga się pieszczot i jest pupilem wszystkich. Dużo ciałka do wygłaskania. On jest taki słodki i potrafi zrobić takie oczka, że nikt nie ma śmiałości.







- Wszyscy dbamy o Maciusia, dostaje wszystko, co najlepsze. Studenci przynoszą i pracownicy i my opiekujemy się nim 24 godziny na dobę - przyznaje pani woźna.







- To jest celebryta, w ogóle się nie rusza, jak ktoś przyjdzie - mówiła jedna ze studentek.







Niektórzy twierdzą, że Maciek przeniósł się na inną uczelnię i pilnie studiuje teraz w kociej "Tęczowej krainie".





😭 Mamy smutną wiadomość. 🐱 We wtorek, 1 lutego kot Maciek z Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa powędrował w stronę "...

