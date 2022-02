Powiat stargardzki z maseczkami z RARS

Na powiat stargardzki otrzymaliśmy 307 kartonów po 2 tysiące sztuk maseczek - poinformował Paweł Różański. Fot. Powiat Stargardzki

614 tysięcy maseczek w 307 kartonach otrzymały gminy powiatu stargardzkiego za pośrednictwem wojewody z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Mają być zawsze pod ręką w warunkach szczytu piątej fali pandemii.



Ich dystrybucją - na polecenie starosty - zajmą się zawodowi strażacy i druhowie z OSP.



Młodszy brygadier Paweł Różański, zastępca Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Stargardzie informuje, że maseczki w pierwszej kolejności dotrą do osób starszych.



Otrzymają je również mieszkańcy gmin powiatu, szczególnie w tych miejscach, gdzie nie zawsze są powszechnie dostępne.



- Odebraliśmy sprzęt i środki ochrony indywidualnej w postaci maseczek medycznych przekazanych przez wojewodę zachodniopomorskiego. W tej chwili trwa ich dystrybucja do urzędów gmin dla urzędów gmin dla mieszkańców powiatu stargardzkiego. Maseczki trafią m.in. do osób starszych, uczniów i domów opieki. Na powiat stargardzki otrzymaliśmy 307 kartonów po 2 tysiące sztuk maseczek - poinformował Paweł Różański.



Rozdając maseczki w swoich miejscowościach strażacy-ochotnicy zaapelują do mieszkańców, by w drugim już roku pandemii, kiedy pogarsza się sytuacja epidemiczna nie lekceważyć obowiązujących na co dzień zaleceń i obostrzeń sanitarnych.