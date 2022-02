Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

VAT obniżony, a cena w sklepie taka sama? Napisz do nas - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zachęca do zgłaszania takich sytuacji.

Od wtorku w ramach Tarczy Antyinfacyjnej 2.0 podatek VAT na podstawowe produkty żywnościowe np. sery, mięso czy warzywa spadł do zera. Zgodnie z założeniem, miało to spowodować obniżki cen w sklepach.



- Jest inaczej - dzwonią w tej sprawie nasi słuchacze. - Kupiłem chleb za 6 złotych. W styczniu też kosztował 6 złotych. Gdzie tu jest obniżka? Na ladach jest informacja o zerowym VAT, ale niestety w sklepie piekarniczym i mięsnym ceny bez zmian. Pytałem panią sprzedawczynię czy obniżyła ceny. Odpowiedziała, że nie, ale VAT jest obniżony. Paragon dostałem w kasie. Ceny takie same jak wcześniej.



Zgłoszenia można wysłać mailowo do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzeczniczka UOKiK Małgorzata Cieloch. - Przyglądamy się tzw. żonglerce cenowej, czyli takiej sytuacji, kiedy przedsiębiorca podniósł ceny tuż przed zmianami podatku VAT. Monitoring trwa i jego wyniki będziemy znać za kilkanaście dni.



Obniżony VAT ma obowiązywać do końca lipca tego roku.