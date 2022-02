Miniatury polskie w Filharmonii z wybitym skrzypkiem Piotrem Pławnerem

Filharmonia Szczecińska. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Kompozycje Romana Satkowskiego, Karola Szymanowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego i Henryka Wieniawskiego zabrzmiały w sali kameralnej Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.

W czwartek na koncercie z cyklu "Misterioso" wystąpił światowej sławy polski skrzypek Piotr Pławner.



Drogę do kariery otworzyła mi pierwsza nagroda na jednym z najbardziej prestiżowych konkursów na świecie im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu - wspominał Piotr Pławner.



- Miałem to szczęście, że oprócz Konkursu Wieniawskiego wygrałem jeszcze pierwszą nagrodę w Konkursie ARD w Monachium, który zaliczany jest do najważniejszych konkursów światowych. I rzeczywiście ten konkurs dał mi najwięcej propozycji koncertowych - uzupełnił Pławner.



Gram w najlepszych salach na świecie przede wszystkim muzykę polską. W Szczecinie przedstawiłem ją z pianistą Piotrem Sałajczykiem - dodał skrzypek.



- Ja urodziłem się w Polsce i promuję polską muzykę. Muzyka, którą wykonaliśmy jest znana i mniej znana. Kilka utworów było z żelaznego repertuaru szkolnego, ale były też bardziej wymagające, jak chociażby Grażyny Bacewicz. Także z każdej epoki było coś przepięknego - podsumował Piotr Pławner.



Artysta gorąco oklaskiwany przez publiczność grał na skrzypcach Tommaso Balestrieri z 1769 roku.