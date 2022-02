Ministerstwo ma pomysł, jak pomóc kredytobiorcom. Dyskusja w "RSnW"

O zniesieniu specjalnej opłaty dla kredytobiorców hipotecznych oczekujących na wpis do księgi wieczystej oraz o maksymalnym skróceniu jej wpisu dyskutowali goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Ministerstwo Sprawiedliwości chce rozwiązać problem osób, które miesiącami po kupnie domu lub mieszkania, czekają na wpis do księgi wieczystej. Banki obciążają nabywców mieszkań specjalną opłatą.- Chcemy, aby kredytobiorcom po wpisaniu nieruchomości do księgi wieczystej, zostały zwrócone pieniądze z ubezpieczenia pomostowego - zapowiada Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości. - W sytuacji, kiedy sąd dokona wpisu do księgi wieczystej, a bank otrzyma zabezpieczenie udzielonego kredytu, chcemy żeby kredytobiorca otrzymywał zwrot tych opłat.W planie jest również skrócenie do minimum czasu wpisu nieruchomości do ksiąg wieczystych. Ułatwienia dla kredytobiorców zaproponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości popiera Przemysław Wojnarowski, analityk rynku nieruchomości.- Jako kredytobiorca, w porządku, poniosę tą opłatę, gdyż jest to ryzyko. Ale w momencie, kiedy jest już wpisane, zwróćcie mi, bo nic się nie stało. To wtedy ma pewną logikę - uważa Wojnarowski.Obecnie na wpis do księgi wieczystej w Szczecinie czeka się od 6 miesięcy do około roku.A koszt ekstra opłaty, określanej też jako opłata za ryzyko banku, to od 0,7 do 1 procenta wartości lokalu.