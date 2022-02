Niemcy tankujący w Polsce: "wszyscy, których znam, przyjeżdżają tutaj"

Nasze paliwo najtańsze w Unii Europejskiej, a niemieckie stacje benzynowe położone blisko granicy z Polską alarmują, że grozi im bankructwo - informuje niemiecka rozgłośnia RBB (Rudfunk Berlin Brandenburg).

Ma to związek z obniżonym z 23 na 8 procent VAT-em na paliwo w naszym kraju. Szef Niemieckiego Stowarzyszenia Stacji Paliw alarmuje na antenie radia, że od momentu obniżki cen paliw, na stacjach przy granicy z Polską jest 70 procent mniej klientów, a obroty spadły o połowę. Obecnie tankujemy litr benzyny 95 o 3,45 zł taniej w Szczecinie niż w Pasewalku.Według ekspertów, Niemcy będą szturmować polskie stacje benzynowe dopóki będzie 8 procentowy VAT - mówi Urszula Cieślak z biura analiz paliw BM Reflex.- Przy tych różnicach, które widzimy dzisiaj, nie można się dziwić kierowcy, który to samo paliwo będzie mógł zatankować w miarę blisko, na stacji po drugiej stronie granicy. Nie ma tutaj przeszkód wynikających z tego, że jest to inne paliwo - mówi Cieślak.Szturm kierowców zza zachodniej granicy na polskie stacje benzynowe ma mieć swój punkt kulminacyjny w piątek. A co mówią tankują Niemcy w Lubieszynie?- Jest tanio. Wszyscy, których znam, przyjeżdżają tutaj. - Bardzo dużo osób. Koledzy z pracy, rodzina, bo po prostu się opłaca - mówią kierowcy zza zachodniej granicy.Obniżony VAT i akcyza na paliwa będą wstępnie obowiązywać do końca lipca.