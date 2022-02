Sposób na feryjną nudę w Stargardzie

Stargard. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Na przesiadywanie przy smartfonie i tablecie podczas ferii nie pozwala swoim podopiecznym kadra Młodzieżowego Domu Kultury w Stargardzie, organizując półkolonie, w trakcie których nie ma czasu na nudę.

Przygotowany program, jak podkreśla Maciej Dura-Pomarański z MDK, uwzględnia bardzo bogaty i atrakcyjny kulturowo stargardzki potencjał. - Dzięki temu w planie m.in. niezwykłe zajęcia historyczne, z wyjątkowymi edukatorami w stargardzkim muzeum. Jest też szaleństwo wodne na nowoczesnym kompleksie z basenem sportowo-rekreacyjnym Aqua Star. Odwiedzimy najnowsze miejsce naukowe na mapie Polski, czyli Stargardzkie Centrum Nauki Filary. To tam w innowacyjny odkryjemy przeszłość i w naukowy sposób doświadczymy teraźniejszości z młodymi ludźmi - powiedział Dura-Pomarański.



Feryjne czwartki i piątki to również seanse filmowe w Stargardzkim Centrum Kultury. Dzieci wezmą też udział w warsztatach i debacie „Rośnij zdrowo”, które poprowadzi dietetyk kliniczny, zachęcając do odłożenia słodyczy na rzecz warzyw i owoców. Dla najmłodszych zaplanowano także profesjonalny kurs pierwszej pomocy.