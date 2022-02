Nielegalne bimbrownie zlikwidowane

Produkowali nielegalny alkohol, mogą trafić za kratki. Bimbrownie znajdowały się na prywatnych posesjach w Świdwinie i Sławnie.

Zlikwidowali je funkcjonariusze Zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej - mówi Małgorzata Brzoza z Krajowej Administracji Skarbowej. - Jedna to była typowa bimbrownia pod chmurką, w ogrodzie na prywatnej posesji. Druga produkcja miała miejsce w pomieszczeniach gospodarczych. Zabezpieczyliśmy linie produkcyjne, zabezpieczyliśmy ponad 26 litrów alkoholu o różnej mocy, w tym też alkohol, który nie posiadał polskich znaków banderoli. Zabezpieczyliśmy też 60 litrów zacieru, który znajdował się w beczce.



Krajowa Administracja Skarbowa wyjaśnia teraz, co mężczyźni robili z wyprodukowanym alkoholem. Alkohol zbada biegły. Mężczyznom może grozić kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawieniem wolności do jednego roku. O wysokości kary w tych przypadkach zadecyduje sąd.