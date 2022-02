Pętla Głębokie będzie otwarta jeszcze w lutym

Nadal zamknięty jest jednak budynek z poczekalnią i zapleczem socjalnym - kierowcy narzekają. źródło: wiadomosci.szczecin.eu

Jeszcze w tym miesiącu pętla Głębokie otrzyma pozwolenie na użytkowanie - informuje szczeciński Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.

Nadal zamknięty jest jednak budynek z poczekalnią i zapleczem socjalnym - kierowcy narzekają.



- Piękny obiekt, a my - kierowcy i motorniczy, zwłaszcza panie - czujemy się jak w średniowieczu, bo musimy chodzić do wychodka abo po kątach, żeby załatwić swoje potrzeby - mówił jeden z nich.



Otrzymanie pozwolenia na użytkowanie to kwestia czasu - zapewniła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzeczniczka ZDiTM, Hanna Pieczyńska.



- Ma to być jeszcze w tym miesiącu. Ciężko mi powiedzieć kiedy dokładnie, bo formalności trwają, niemniej brakuje jeszcze pozwolenia na użytkowanie. To są standardowe procedury, to nie jest tak, że "coś się dzieje" - powiedziała.



Inwestycja objęła m.in. budowę ronda, parkingu, nowych przystanków oraz remont dróg dojazdowych. Prace kosztowały ponad 65 mln zł.