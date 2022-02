RSnW: Kumulacja problemów w rolnictwie

Oprócz suszy doszły jeszcze wysokie ceny nawozów. Dziś wicepremier i minister rolnictwa, Henryk Kowalczyk spotkał się w Barzkowicach w tej sprawie z rolnikami z naszego województwa.

Jak zapewnił, resort pracuje nad ulepszeniem systemu szacowania strat za susze, a także zmianą przepisów, aby odszkodowania za ubiegłoroczną suszę trafiły do większej liczby gospodarzy.Z kolei problem cen nawozów miałyby rozwiązać dopłaty o co rzad wystąpił już do Komisji Europejskiej.Na początku były duże emocje, ale po spotkaniu udało podpisać się porozumienie z Komitetem Protestacyjnym Rolników Pomorza Zachodniego.- Rolnicy wyszli zadowoleni. Potem jeszcze spotkaliśmy się z komitetem protestującym i tam wyszliśmy ze wstępnym porozumieniem bardzo satysfakcjonującym rolników. Jesteśmy naprawdę zadowoleni i ten wyraz wdzięczności, podziękowania i szacunku dla zachodniopomorskich rolników, ale w ogóle: dla rolnictwa polskiego został skonsumowany tym, że mamy porozumienie - mówił w programie "Radio Szczecin Na Wieczór" poseł Prawa i Sprawiedliwości, Czesław Hoc.Pomoc jest potrzebna bo inaczej zapłacą konsumenci - dodał Edward Kosmal z Solidarności Rolników Indywidualnych.- Faktycznie, nawozy to jest 40 procent bezpośrednich kosztów, które ponosimy z tytułu uprawy. To są ogromne pieniądze - podkreślił.Dopłaty do nawozów mają kosztować budżet państwa około 4 miliardów złotych.