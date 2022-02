Wciąż za mało kobiet się bada. Dzień Walki z Rakiem

Fot. pixabay.com / michaelwedermann (CC0 domena publiczna)

To dobry dzień, by zrobić badania profilaktyczne - przekonują lekarze z

Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie.

W piątek obchodzimy Dzień Walki z Rakiem, z tego powodu szpital onkologiczny zaprasza na bezpłatną mammografię i cytologię.



Bezpłatną cytologię mogą zrobić panie między 25. a 59. rokiem życia, które „na NFZ” nie badały się przez ostatnie 3 lata. Badanie wykrywa raka szyjki macicy, a robi je wciąż zbyt mało kobiet.



W województwie zachodniopomorskim korzysta z nich co 5. mieszkanka - mówi Małgorzata Koszur z Zachodniopomorskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.



- Najmniej kobiet bada się w powiecie kamieńskim, co 9. W Szczecinie cytologię w ramach NFZ wykonuje niecałe 20 proc. uprawnionych kobiet - tłumaczy Koszur.



Z kolei mammografię mogą zrobić kobiety w wieku 50-69 lat, które nie badały się w ciągu ostatnich 2 lat.



Badanie pozwala wykryć raka piersi w bardzo wczesnym stadium - mówi dr Mariusz Holicki z Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii.



- To jest możliwość wykrywania mikro zmian na poziomie stumilimetrowym, a na takim nam zależy. Ponieważ te zmiany rokują, że mogą prowadzić do całkowitego wyleczenia - przekonuje Holicki.



Cytologie można zrobić od godz. 8:00 do 14:00, a mammografię do 16:30.