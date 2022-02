Basen przy u. Jodłowej z kolejnym poślizgiem

Fot. pixabay.com / tungnguyen0905 (CC0 domena publiczna)

Na pierwszą kąpiel w nowym basenie przy ul. Jodłowej jeszcze chwile poczekamy. Pływalnia przy Szkole Podstawowej numer 51 miała zostać udostępniona mieszkańcom w styczniu. Niestety tak się nie stało.

Rodzi to problem dla szczecinian, ponieważ w mieście brakuje miejsc do pływania.



- Musimy uzbroić się w cierpliwość - mówił Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta Szczecin do spraw inwestycji. - Generalnie obiekt ma pozwolenie na użytkowanie, został zrealizowany oczywiście w terminie. Natomiast procedury odbiorowe rządzą się tym, że pewne kwestie są weryfikowane przez instytucje od nas niezależne. W tym wypadku czekamy po prostu na wyniki badania wody z Sanepidu.



Przypomnijmy, że od poniedziałku basen przy Szkole Podstawowej nr 10 w Szczecinie również będzie nieczynny.



Z kolei w grudniu wichura uszkodziła dach Floating Areny i 50-metrowy basen. Tam wkrótce mają ruszyć prace zabezpieczające.