Duża inwestycja w polickim porcie [WIDEO]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Budowa terminalu gazu LPG w polickim porcie to będzie duża inwestycja - ocenia pomysł prezes Morskiego Portu Police Andrzej Łuc.

Zakłady Chemiczne i Orlen Paliwa podpisały już list intencyjny w tej sprawie. Jak mówi Łuc, to dobra lokalizacja. - Ponieważ to miałoby nam umożliwić zintensyfikowanie przeładunków w porcie, czyli jeszcze większa liczba statków, która docierałaby do Polic i była przeładowywana. Cieszymy się, że tak ważny i przewidywalny partner, jakim jest Orlen chce się usadowić w tym miejscu - podkreślił Andrzej Łuc.



Terminal orlenowski wykorzystywałby nabrzeże wybudowane dla potrzeb Polimerów Police.



- Właśnie kończone nabrzeże dalbowe, w ramach powstania gazoportu, miałoby służyć zarówno do obsługi Polimerów Police, jak i docelowo miałoby obsłużyć nowy terminal, który chciałby tu usadowić Orlen - tłumaczy Łuc.



Budowa portowej części polimerów polickich się kończy. Terminal gazu wraz z nabrzeżem jest już gotowy w 85 procentach.