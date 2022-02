Kowalczyk: to nie tylko pomoc dla rolników, ale też dla wszystkich Polaków

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Tak wicepremier i minister rolnictwa komentuje rządowy wniosek do Komisji Europejskiej o zgodę na dopłaty do nawozów, których ceny wzrosły ostatnio kilkukrotnie. Henryk Kowalczyk w "Rozmowach pod Krawatem" podkreślał, że takie wsparcie to także element walki z inflacją.

Henryk Kowalczyk Rolnicy czekają na to wsparcie. Wiedzą, że wszystko zależy od KE [ZDJĘCIA]



- Słowa Wojciechowskiego, komisarza ds. rolnictwa - były obiecujące, więc ja mam nadzieję, że się komisja zgodzi. To by naprawdę ułatwiło rozwiązanie tego problemu. To jest też czynnik antyinflacyjny, bo za cenami nawozów pójdą ceny zbóż, żywności itd. Ceny energii i tak mocno wzrosły, więc to byłby dla rolników element mocno łagodzący - mówi Kowalczyk.



Ceny nawozów wzrosły w ciągu ostatnich miesięcy o kilkaset procent. Rząd zdecydował już o ustaleniu na nie zerowej stawki VAT-u wysłał wniosek do Komisji Europejskiej o umożliwienie wprowadzenia dopłat. Bez tego Komisja mogłaby żądać od rolników zwrotu dotacji. Zdaniem Kowalczyka decyzja w tej sprawie powinna zapaść w ciągu kilku tygodni. Jak dodał - dopłaty i niższe ceny nawozów pozwoliłyby na zahamowanie wzrostu cen żywności. Zdaniem Kowalczyka wiele wskazuje na to, że Polska dostanie zgodę na wprowadzenie dopłat.