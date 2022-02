Jeden z uczestników pobicia kierowcy w Podjuchach zatrzymany

W środę po godzinie 19 policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące ataku na kierowcę autobusu przez grupę młodzieży.

Poszkodowany mężczyzna został przewieziony do szpitala. Ma złamany nos, połamane żebra i obrażenia czaszki.Szczecińscy policjanci ustalili uczestników zdarzenia - mówi sierż. szt. Paweł Pankau, rzecznik prasowy komendy miejskiej policji w Szczecinie.- Od momentu przybycia na miejsce policjanci rozpoczęli czynności zmierzające do ustalenia faktycznego przebiegu zdarzenia. Zabezpieczony został monitoring. Następnego dnia uczestnicy tego wydarzenia zostali ustaleni, a jeden z nich zatrzymany i osadzony w Policyjnej Izbie Dziecka. Sprawę nieletniego sprawcę czynów karalnych rozpatrywał będzie teraz Sąd Rodzinny - mówi Pankau.Mieszkańcy Podjuch przyznają, że grupa nastolatków grasuje w autobusach i na pętli.- W autobusie linii 61 cuda się dzieją, dochodzi do bójek, młodzież rządzi niemiłosiernie. Na pętli zaczepiali starszego pana pewnego razu a po prostu szedł, a oni zaczęli krzyczeć - mówią mieszkańcy Podjuch.Kierowcą autobusu jest 53-latek, obywatel Ukrainy.