Falochron gazoportu. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Już jest koncepcja falochronu osłonowego dla terminalu kontenerowego w Świnoujściu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem powinien być gotowy za pięć lat.

Plan zakład, że trzy lata potrwa projektowanie i uzyskanie odpowiednich pozwoleń, a kolejne dwa lata zajmie wykonanie falochronu.



Obecnie trwają uzgodnienia, co do tego, kto będzie realizował tę inwestycję, a mianowicie czy Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., czy Urząd Morski w Szczecinie.



Lokalizacja terminalu umożliwi obsługę bogatego, międzynarodowego zaplecza oraz obsługę klientów z obszaru Morza Bałtyckiego.



Koszt to 700 milionów złotych.