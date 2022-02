Szczecinianie sprawdzają nagrobki najbliższych po przejściu Nadii [WIDEO, ZDJĘCIA]

Po weekendowym orkanie Nadia, który przeszedł przez nasz kraj, jedna z największych nekropolii Europy była niedostępna dla mieszkańców mając na uwadze ich bezpieczeństwo.

Zakład Usług Komunalnych zdecydował się zamknąć obiekt na cztery dni, ze względu na dużą ilość powalonych drzew, połamanych gałęzi czy nieprzejezdnych alejek.W piątek mieszkańcy ruszyli na sprawdzanie nagrobków.- U mnie akurat w porządki, ale ogólnie katastrofa, to co widzimy na cmentarzu, to coś niesamowitego. Właśnie chodzę i sprawdzam, na razie widzę, że wszystko jest w porządku, ale muszę iść dalej do czwartej bramy zobaczyć, bo tam też mam groby a tam było drzewo przechylone. Idę sprawdzać, bo mnie męczy to a mam brata, rodziców i męża, nie mogę spać przez to, martwię się. Bardzo blisko było, to jest suche drzewo i to było do przewidzenia, że kiedyś spadnie. Wchodziliśmy od ulicy dworskiej i tam jest urwanie głowy - mówią szczecinianie.Jak mówi Władysław Sikorski, dyrektor do spraw techniczno-eksploatacyjnych Zakładu Usług Komunalnych, władze nie przewidują zamknięcia cmentarza w najbliższym czasie.- Bilans zniszczeń to 57 drzew wyrwanych z korzeniami, które uczyniły znaczne szkody. Wszystkie drogi są już przejezdne. Jest bardzo duża ilość miejsc niebezpiecznych, które zostały oznakowane. Te drzewa będą usuwane jeszcze przez wiele tygodni - mówi Sikorski.Usuwanie gałęzi i drzew zajmie jeszcze kilka tygodni.