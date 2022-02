Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem [ZDJĘCIA]

Już po raz dwudziesty drugi, czwartego lutego możemy wyrazić swoje wsparcie dla osób zmagających się z nowotworami złośliwymi. W tym dniu lekarze zachęcają do profilaktyki.

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii daje taką możliwość i zachęca szczecinianki do wykonania darmowych badań cytologicznych i mammografii.- Profilaktyka jest najważniejsza. Korzystam, stąd korzystam - mówią pacjentki.Polska ma jeden z najwyższych wskaźników umieralności z powodu raka wśród krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Dane z ubiegłego roku pokazują, że wskaźnik ten wynosi 228 zgonów przypadających na 100 tys. mieszkańców. Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem ustanowiono w 2000 roku podczas Światowego Szczytu dotyczącego tej choroby w Paryżu.Darmowe badania odbywają się w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii przy ul. Strzałowskiej 22 w Szczecinie. Na cytologię mogą zapisać się kobiety w wieku od 25 do 59 lat. W przypadku mammografii kobiety w wieku od 50 do 69 lat.