Hutnik Szczecin ma strategicznego partnera

Fot. Hutnik Szczecin

To ważny dzień dla piłkarskiego Hutnika Szczecin. Po raz pierwszy w historii klubu młodzieżowa akademia doczekała się strategicznego partnera. Dzięki wsparciu sieci przychodni Balticmed do szczecińskiego Hutnika trafią nowe stroje, piłki czy też bramki treningowe.

Wybór tej akademii nie był przypadkowy - mówi Maciej Skrzetuski z przychodni Baltcimed. Dodaje, że partnerska umowa z Hutnikiem Szczecin obowiązywać będzie do końca roku.



- To niezwykła akademia, bo w tej akademii trenują też dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych, z resztą z sukcesami. Występują na zawodach. W zeszłym roku zdobyli srebrny medal na Mistrzostwach Dzieci z Domów Dziecka i to tez nas zainspirowało, że ta akademia jest niezwykła. To jest początek, przed nami cały rok, myślę, że bardzo fajny i prężny - mówi Skrzetuski.



Wychowankiem akademii piłkarskiej Hutnika Szczecin jest między innymi Dominik Dziąbek. To obecnie zawodnik pierwszoligowego Chrobrego Głogów oraz kapitan Reprezentacji Polski Dzieci z Domów Dziecka.