Laptopy dla dzieci z terenów popegeerowskich

Uczniowie z rodzin byłych pracowników PGR otrzymają nowoczesny sprzęt. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Już niedługo laptopy z dostępem do internetu trafią do dzieci z rodzin z terenów popegeerowskich.

W Biesiekierzu w Zachodniopomorskiem przedstawiono szczegóły związane z realizacją programu, którego celem jest likwidacja wykluczenia cyfrowego. W jego ramach uczniowie z rodzin byłych pracowników PGR otrzymają nowoczesny sprzęt.



- Do gmin wpłynęło ponad 200 tysięcy wniosków - powiedział wiceminister spraw wewnętrznych Paweł Szefernaker. Jak poinformował, w ciągu 2 tygodni do gmin wpłyną pierwsze środki na zakup sprzętu.



- Każda gmina, która zbierała i weryfikowała te wnioski, tak, żeby otrzymali Ci, którzy rzeczywiście potrzebują tych komputerów, każda gmina otrzyma 2500 złotych na laptopa. To są środki także na ubezpieczenie i internet. Gminy będą przeprowadzały przetargi i po nich sprzęt trafi do osób, które go potrzebują - mówił minister Szefernaker.



Jak powiedziała Agnieszka Ławrynowicz, dyrektor Szkoły Podstawowej w Biesiekierzu, ten program jest bardzo potrzebny.



- Rodzice potrzebują takiego wsparcia, bo często są to rodziny wielodzietne. Sytuacja finansowa nie zawsze jest łatwa, a zakup laptopa to jest duży wysiłek finansowy. Dzięki wsparciu ze strony rządu i państwa ta nauka odbywa się w coraz lepszych warunkach - podkreśliła dyr. Ławrynowicz.



Komputery będą własnością rodzin, do których trafią.