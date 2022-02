Niebuszewo - pożar i zadymienie [AKTUALIZACJA, ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Akcja straży pożarnej na szczecińskim Niebuszewie. Fot. Jarosław Gowin [Radio Szczecin] Akcja straży pożarnej na szczecińskim Niebuszewie. Fot. Jarosław Gowin [Radio Szczecin] Fot. Bartłomiej Czetowicz [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Ewakuacja mieszkańców i poszkodowani. To pokłosie drugiego już dziś pożaru piwnicy, do którego doszło ok. godz. 20.30 w bloku przy ulicy Kadłubka 31.

Na miejscu pracują cztery zastępy straży pożarnej.



- Z budynku ewakuowało się 40 osób jeszcze przed przybyciem sił Państwowej Straży Pożarnej. Dwie osoby są poszkodowane, podczas ewakuacji podtruły się dymem. Dla osób ewakuowanych zadysponowano autobus - informuje młodszy aspirant Przemysław Majer, rzecznik prasowy Komendanta Miejskiego PSP.



- Za pierwszym razem, około 4 godzin temu było wszystko w porządku; nie było ewakuacji. Za drugim razem wszyscy musieliśmy uciekać. Krążą słuchy, że celowe podpalenie - mówiła jedna z mieszkanek. - Ja dobrze, ale z chłopakiem trochę gorzej. Zaczadzenie, potrzebuje tlenu - dodała kolejna.



- Już po otwarciu, z kosza na śmieci zaczęło się dymić, było wiadomo, co się znowu dzieje. Wychyliłem się, zobaczyłem płomienie pod oknem - relacjonuje ich sąsiad.



- Działania ratowniczo-gaśnicze jeszcze nie są zakończone. Jesteśmy w trakcie dogaszania pożaru. Na tę chwilę zadymiona jest jeszcze klatka schodowa oraz piwnica - reportera Radia Szczecin poinformował interweniujący strażak.



Przyczynę pożaru zbada teraz policja.



W rejonie ulicy Kadłubka występują utrudnienia w ruchu.