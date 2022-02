Szczepienia w sobotę. Mobilny punkt w Stargardzie

Fot. UM w Stargardzie

Z mobilnego punktu szczepień przeciw koronawirusowi będą mogli ponownie skorzystać mieszkańcy Stargardu.

Zostanie otwarty w sobotę na parterze Ratusza przy Rynku Starego Miasta. Szczepienia rozpoczną się o 10 i potrwają do 15.



Do wyboru przygotowano pierwszą, drugą lub trzecią dawkę - jest też preparat jednodawkowy. Katarzyna Grzesiak z Urzędu Miejskiego przyznaje, że powrót do weekendowych szczepień w Ratuszu to konieczność u szczytu piątej fali pandemii.



- Dlatego przygotowaliśmy kolejne terminy: wtorek i piątek. Wtedy, oprócz szczepienia na koronawirusa, będzie można również bezpłatnie zaszczepić się przeciw grypie - informuje Grzesiak.



Zachęcając do wizyty w Ratuszu miasto przypomina, że nie trzeba brać ze sobą pliku dokumentów.



- Jedynym warunkiem jest posiadanie przy sobie dokumentu tożsamości. Do punktów mobilnych nie musimy się rejestrować. Cały czas działa też punkt szczepień powszechnych w szpitalu przy Wojska Polskiego - dodaje Grzesiak.



Według najnowszych danych, w Stargardzie mamy już ponad 60 proc. osób w pełni zaszczepionych, co przekłada się na przeszło 41 tys. mieszkańców.