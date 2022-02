Relikwie bł. Prymasa w Kamieniu Pomorskim

Fot. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana" Fot. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana"

Trwa pielgrzymka relikwii błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego po Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Od piątku są w parafii p.w. św. Ottona w Kamieniu Pomorskim. Relikwie to cząstka ciała umieszczona w specjalnym relikwiarzu. W tym przypadku włos kard. Stefana Wyszyńskiego. Prymas Tysiąclecia został ogłoszony błogosławionym Kościoła Katolickiego we wrześniu ubiegłego roku.



W sobotę o 15 uroczystości rozpocznie Koronka do Bożego Miłosierdzia - mówi ks. Dariusz Żarkowski, proboszcz parafii pod wezwaniem św. Ottona w Kamieniu Pomorskim. - O 17 będziemy przeżywać Mszę Świętą, podczas której zostanie wygłoszone kazanie na temat nauczania księdza kardynała Wyszyńskiego, gdy był obecny na ziemiach Pomorza Zachodniego, szczególnie w Kamieniu Pomorskim w 1967 roku.



Ta wizyta była w ramach przeżywania Milenium Chrztu Polski - dodaje ks. Żarkowski. - Nie wszystkie parafie w Polsce przeżywały tę uroczystość w 1966 roku. Kamień Pomorski i Pomorze Zachodnie przeżywało tę uroczystość w 1967 roku nawiązując do tysiąclecia Chrztu Polski.



Organizatorem jest Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, które podróżuje z relikwiami Prymasa po Archidiecezji. W niedzielę trafią one do parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gryficach.