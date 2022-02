Małe oblężenie na lodowisku przy Botanicznej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Zimowy PGE Narodowy zawitał do Szczecina. Lodowisko na Botanicznej, na Prawobrzeżu, przechodzi małe oblężenie szczecińskich łyżwiarzy.

Do popołudnia można poprawić swoje umiejętności łyżwiarskie pod okiem zawodowych instruktorów a wieczorem przyjść na disco lodowisko. Bawią się i młodsi, i starsi.



- Wspominamy sobie, jak to było. Elegancko. Dzieci zadowolone, a ja przy okazji - mówi mężczyzna.



- Dzisiaj się nie przewracałem, ale normalnie się przewracam - dodaje młody chłopiec.



- Jeżdżę od 30 lat. Super. Dziecko się może pouczyć, a ja mogę poszaleć - przyznaje kobieta.



Współwłaściciel lodowiska, Piotr Fornalski mówi, że tego typu impreza ma zachęcić szczecinian do wyjścia z domu. - To pokazanie dzieciom ferii, ciekawszych sposobów spędzania czasu nie tylko przed monitorem, ale ruch na świeżym powietrzu, w bezpiecznych warunkach na lodowisku jest jak najbardziej wskazany. Patrząc na pogodę, mamy dach nad lodowiskiem, więc nie obawiamy się, że jak coś się wydarzy w powietrzu, to nam to przeszkodzi - mówi Fornalski.



W sobotę lodowisko będzie czynne do 18.30 a w niedzielę między 11 a 18.30.