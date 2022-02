Znęcał się nad rodzicami i niepełnosprawną siostrą

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Osiem lat więzienia grozi mężczyźnie, który psychicznie i fizycznie znęcał się nad rodzicami oraz niepełnosprawną siostrą.

Prokurator Rejonowy w Myśliborzu skierował do sądu akt oskarżenia w tej sprawie. Podejrzany, pod wpływem alkoholu, wszczynał awantury, wyzywał, wyganiał z domu, bił czy szarpał za włosy członków rodziny.



Wymuszał także od matki pieniądze grożąc, że ją zabije. Dochodziło do tego od września 2020 r. do stycznia 2021 roku. Mężczyzna został zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.