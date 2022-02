"Kobieca Strona Mocy" dla aktywnych

To spotkanie dla kobiet, które chcą wyjść z domów - zapraszała w audycji "Aktywna Sobota" Izabela Dryjańska ze Stowarzyszenia Carpe Diem w Szczecinie.

Członkowie grupy organizują wydarzenie o nazwie "Kobieca Strona Mocy". W jego trakcie będzie można poznać panie, które żyją aktywnie i nie boją się w swoim życiu kolejnych wyzwań.



- Dla kobiet, które nie wierzą w siebie to szansa na przełamanie - mówi Dryjańska. - Spotkania kobiet, które mają inspirować też inne. Zapraszamy kobiety bardzo aktywne społecznie, zawodowo, żeby zainspirowały inne do działania. Częstujemy was ciastem domowej roboty. Przynieście tylko swój kubek, talerzyk i łyżeczkę, bo jesteśmy eko i nie używamy plastików.



Impreza odbędzie się 18 lutego o godzinie 18. Jego współorganizatorem jest Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej. Więcej szczegółów znajdziecie na Facebooku Stowarzyszenia Carpe Diem.