Dariusz Matecki: dzwonią i grożą mi śmiercią

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Kto grozi śmiercią szczecińskiemu radnemu? Dariusz Matecki z Solidarnej Polski i miejski radny z ramienia PiS publikuje nagranie, w którym ktoś grozi mu śmiercią.

Co ciekawe, radnemu wyświetlił się numer właściciela jednego z największych portali w Polsce. Jak się okazało, ktoś się pod niego podszył, a tekst w słuchawce wypowiadał syntezator mowy, a to utrudnia rozpoznanie sprawcy.



"Dlatego wystarczy, że podbiegnę do ciebie na ulicy i wbije ci nóż. Każdy zbrodniarz skończy martwy. Zginiesz wkrótce, bo nie ma zgody na podawanie dzieciom "śmiercionki". Wiem, gdzie mieszkasz i gdzie pracujesz, bo też jestem ze Szczecina" - czytał syntezator.



Radny opublikował oświadczenie w Internecie, wysłał je również do naszej redakcji. Zwraca uwagę, że próby podszywania się pod cudze numery, to zjawisko o nazwie "spoofing", i staje się plagą. Matecki zgłosił tę sytuację już policji.



- Nie mam zielonego pojęcia, kto to robi, czy to są jakieś obce służby, czy jacyś ludzie wewnątrz Polski, którzy chcą destabilizować sytuację polityczną, czy ktoś robi sobie po prostu jaja - tłumaczył Matecki.



Jak twierdzi dalej radny, telefony z groźbami śmierci otrzymuje już drugi dzień. Każdy taki przypadek nagrywa i zgłasza organom ścigania.