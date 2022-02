Nowe mieszkania komunalne w Stargardzie

Fot. UM Stargard.

Czternaście nowych mieszkań na wynajem, w systemie budownictwa społecznego, będzie gotowych przy ulicy Kościuszki w Stargardzie do końca marca.

Umowy najmu zostaną zawarte na 15 lat. Wiosną mają tu się wprowadzić pierwsi lokatorzy, którzy będą też mogli wystąpić o dopłaty do czynszu. Na budowę mieszkań Stargardzkie TBS otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Wsparcia Mieszkalnictwa.



Spółka zamierza również rozpocząć budowę nowych mieszkań komunalnych, tym razem na osiedlu Lotnisko w Kluczewie. Natalia Czajkowska-Rzeszut ze Stargardzkiego TBS potwierdza, że gotowy jest projekt, pozyskano również dofinansowanie z BGK.



- To będzie budynek przy ulicy Śniadeckiego 13 w jednej linii z budynkiem, w którym funkcjonuje żłobek. 33 lokale, jesteśmy po pierwszym przetargu. Niestety nie udało się wyłonić wykonawcy - dodaje Czajkowska-Rzeszut.



TBS liczy, że po raz drugi uda się wybrać wykonawcę. Są też problemy ze zwyżką kosztów remontu piętnastu mieszkań komunalnych.



- Na które w maju pozyskaliśmy dofinansowanie z Funduszu Dopłat. Wtedy, kiedy składaliśmy wniosek, to dofinansowanie było na poziomie 80 procent, w listopadzie, grudniu różnica zrobiła się większa. 1/3 musimy dołożyć. 2/3 to środki pozyskane - wylicza Natalia Czajkowska-Rzeszut.



Przygotowując projekty kolejnych dwóch budynków przy ul. Spokojnej - po 19 mieszkań każdy - komunalna spółka przyznaje, że będzie musiała na nowo przeliczyć koszty, biorąc pod uwagę gwałtownie drożejące materiały, energię i usługi na rynku budowlanym.