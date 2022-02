Jest parking, ciężarówki nie będą blokować ulic

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Działa już parking przy Terminalu Promowym w Świnoujściu.

- To dobra wiadomość, bo ciężarówki przestały blokować ulice miasta, a ta sytuacja miała miejsce, kiedy z powodu sztormów był wstrzymany ruch promów - mówi Marek Kowalewski, prezes Terminalu Promowego. - Dzięki temu parkingowi właściwie podwoiliśmy liczbę miejsc postojowych na samochody ciężarowe. Do tej pory musieliśmy je gromadzić na ulicach dojazdowych. W przypadku sztormu, samochody blokowały ulicę Wolińską, blokowały dojazd mieszkańcom miasta, a teraz po prostu samochody będą czekały w kolejce na swoją odprawę, na swoją kolej, na swój prom.



Ubiegły rok był bardzo dobry dla przeładunków w Terminalu Promowym, liczba samochodów ciężarowych, które płynęły promami wzrosła o kilkanaście procent.



- Pomimo trwającej pandemii, wszystkie nasze pozycje obsługiwane w terminalu odnotowały wzrosty. Odnotowaliśmy nawet kilkunastoprocentowy wzrost ruchu pasażerskiego. Obsłużyliśmy prawie 507 tysięcy samochodów ciężarowych plus 27 tysięcy naczep drogowych, czyli cały ruch ciężarowy wzrósł o kilkanaście procent - wylicza Kowalewski.



Nowy parking ma 278 miejsc.