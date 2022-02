Politycy komentują zamieszanie przy wprowadzaniu Polskiego Ładu

O zamieszaniu związanym z wprowadzeniem Polskiego Ładu rozmawiali goście "Kawiarenki Politycznej" w Radiu Szczecin.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej wypowiedział się o trudnościach przy wprowadzaniu Polskiego Ładu, w którym stwierdził, że błędy z wypłatami pieniędzy trzeba naprawić i potrzebne są decyzje o charakterze politycznym, w tym personalne.A jakie zdanie mają goście audycji?- Na początku wprowadzenia każdego programu są pomyłki, a o zmianach personalnych w rządzie związanych z Polskim Ładem będzie decydował Mateusz Morawiecki - mówiła Małgorzata Jacyna-Witt, przewodnicząca klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. - Decyduje o tym szef, czyli premier. Poczekajmy spokojnie na te decyzje. Dla mnie bez znaczenia. Zawsze na początku są problemy. Nie myli się tylko ten, kto nic nie robi. Nic nie robiła Platforma Obywatelska przez 8 lat poza podwyższeniem wieku emerytalnego Polakom.Na wprowadzeniu Polskiego Ładu cierpią najbardziej portfele Polaków - mówi Grzegorz Napieralski, poseł Koalicji Obywatelskiej. - I ludzie będą przez to cierpieć i cierpią dzisiaj. Cierpią, ponieważ nie wiedzą, jak się rozliczać. Cierpią, ponieważ nie wiedzą, jakie będą płacić podatki. Nie wiedzą, który PIT mają złożyć, czy jakaś ulga im się należy, czy nie należy. I to Jarosław Kaczyński przyznał.W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem byłoby wycofanie Polskiego Ładu - twierdzi Jakub Kozieł z Konfederacji. - Jedyna opcja, żeby to wróciło do jakiejkolwiek normalności względnej, to wycofanie się z tego Nowego Ładu.Jarosław Kaczyński nie wymienia jednak nazwisk. Najczęściej autorstwo rozwiązań podatkowych przypisuje się kierownictwu resortu finansów. Politycznym patronem programu jest jednak premier Mateusz Morawiecki.