Łyżwy i zabawa taneczna dla każdego

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Zajęcia dla najmłodszych, młodzieży i dorosłych a także wieczorna zabawa taneczna. Jeszcze w niedzielę można przyjść na Zimowy PGE Narodowy na lodowisku przy Botanicznej w Szczecinie.

Oprócz nauki pod okiem profesjonalnych instruktorów, można wziąć udział w konkursach a dla najmłodszych przygotowano różne zabawy.



- Szczecin jest bardzo dobrym miastem do współpracy przy naszym projekcie - mówi Kacper Szmurło z projektu "Zimowy PGE Narodowy w trasie". - Wszyscy znamy to miasto, a dodatkowo jest bardzo fajny obiekt "Lodowisko Szczecin' i oczywiście prowadzimy zajęcia. Są instruktorki ze szkółki jazdy "Ice & Fun" Renata Aleksander, a następnie zapraszamy na poranki dla dzieci tych młodszych, na Dobrą drużynę PZU młodzież i dorosłych. I na disco lodowisko bez ograniczeń wiekowych, od najmłodszych lat do tych w starszym wieku, bo wiek to tylko liczba.



W niedzielę lodowisko na osiedlu Majowym przy ulicy Botanicznej będzie czynne do 18.30.