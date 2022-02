Covid-19 w regionie i w Polsce. Dane z MZ

Fot. pixabay.com / Tumisu (CC0 domena publiczna)

1509 zakażeń Covid-19 odnotowano minionej doby w Zachodniopomorskiem. Trzy osoby zmarły.

Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, w kraju są 34 703 zakażenia koronawirusem. Zmarło 19 osób. Najwięcej nowych przypadków odnotowano w województwach: mazowieckim, wielkopolskim i śląskim.



O 28 procent w ciągu tygodnia spadła liczba wykrytych przypadków zakażenia koronawirusem. Tydzień temu było ich ponad 48 tysięcy. Wirusolog profesor Włodzimierz Gut mówił, że przy takiej dziennej liczbie zarejestrowanych pozytywnych testów, kontakt z wirusem jest "praktycznie pewny", dlatego nie należy oczekiwać, że liczba nowych przypadków będzie znacznie spadać. Jak tłumaczy, wynika to między innymi ze zbyt niskiego wskaźnika wyszczepienia.



- Dokonaliśmy wyborów, jeżeli chodzi o szczepienia w związku z tym nie mamy co oczekiwać spadku liczby zachorowań. Nie dlatego, że szczepienie chroni przed zachorowaniem, tylko przygotowuje na zachorowanie i skraca okres, zarówno niezbędny do kwarantanny, jak i do izolacji - powiedział prof. Gut.



Ministerstwo Zdrowia podaje, że w ciągu ostatniej doby wykonano ponad 117 tysięcy testów na obecność koronawirusa. 29 procent dało wynik pozytywny. Profesor Gut zwraca uwagę, że przy tak wysokim odsetku należy się spodziewać, że zakażonych jest w rzeczywistości znacznie więcej.



- Jeżeli mamy w granicach 10 procent, to oznacza, że wiemy, co robimy i prawdopodobnie kontrolujemy epidemię. Jeżeli powyżej 20 procent to oznacza, że znaczna część osób zakażonych wymyka się rejestracji, izolacji i na pewno w ten sposób szerzy się wśród ich kontaktu, bo te osoby nie podlegają kwarantannie - tłumaczył profesor.