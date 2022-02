Dziecko poparzyło się w Wolinie

Dziecko zostało zabezpieczone przez zespół ratownictwa medycznego i przekazane zespołowi Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Poparzone dziecko trafiło do szpitala w Szczecinie.

Do wypadku doszło w Wolinie - mówi Paulina Heigel z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. - Otrzymaliśmy wezwanie dotyczące dziecka, które miało na siebie wylać kubek z gorącą herbatą. Dziecko w wieku 1,5 roku rzeczywiście doznało poparzeń I i II stopnia brzucha, klatki piersiowej, kończyny górnej i brody. Zostało zabezpieczone przez zespół ratownictwa medycznego i przekazane zespołowi Lotniczego Pogotowia Ratunkowego tak, aby jak najszybciej można było przetransportować poszkodowane dziecko do szpitala.



Do wypadku doszło w jednym z mieszkań, około godziny 9. Jak informuje szpital w Zdrojach, stan chłopca jest stabilny, dobry.