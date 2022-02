Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Czy to znak, że do Szczecina zbliża się wiosna? Trudno przewidzieć... Pewne natomiast jest to, że spacer po Jasnych Błoniach będzie teraz jeszcze przyjemniejszy.

Krokusy pojawiły się w pierwszy weekend lutego. To o dwa tygodnie wcześniej, niż rok temu, choć trzy tygodnie później niż dwa lata temu.



Mieszkańcy Szczecina wierzą jednak, że to znak zbliżającej się wiosny: - Bardzo fajnie! Wiosna idzie. - Faktycznie, pojawiły się już krokusy. To tylko się cieszyć, że wiosna już nadchodzi. W lutym chyba częściej przebiśniegi się pojawiały. - Jak zakwitły krokusy to znaczy, że wiosna się zaczyna, tak?



Według prognoz długoterminowych zanim przyjdzie wiosna, powrócą jeszcze - na jakiś czas - mrozy.