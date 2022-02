Fot. pixabay.com / qiipqiipfly (CC0 domena publiczna)

Policjanci pomogli lekarzowi dotrzeć do szpitala, by mógł uratować pacjentkę.

Do zdarzenia doszło w połowie stycznia w Szczecinie. Teraz dyrekcja szpitala Zdroje w Szczecinie dziękuje funkcjonariuszom.



Zastępca Ordynatora Oddziału Ginekologiczno-Położniczego został wezwany do placówki na pilną operację. Na drogach w stronę Prawobrzeża były jednak spore korki, dlatego lekarz o pomoc poprosił napotkany patrol. Policjanci eskortowali go do szpitala. Operacja zakończyła się sukcesem.