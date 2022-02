W Dziwnowie upamiętnią siły specjalne Wojska Polskiego

Fot. Grzegorz Gibas Fot. Grzegorz Gibas Fot. Grzegorz Gibas

Obelisk Wojsk Specjalnych Wojska Polskiego zostanie odsłonięty w Dziwnowie

O budowę pomnika zabiega Związek Polskich Spadochroniarzy z Dziwnowa, który skupia komandosów Pierwszego Batalionu Szturmowego - mówi Zbigniew Jeszka.



- W tym roku, chcemy upamiętnić to szczególną tablicą - obecnych jednostek specjalnych i na dole, żeby były wyszczególnione jednostki specjalne, które stacjonowały w garnizonie Dziwnów. A także trzy kompanie, które w 1967 roku wywędrowały do Szczecina, Bydgoszczy, Bolesławca i Krakowa - wymienia Jeszka.



Oddział w Dziwnowie kultywuje tradycje 1. Batalionu Szturmowego, który stacjonował w tym mieście do 1993 roku.



- Staram się kultywować tradycję Batalionu Szturmowego i dlatego mamy powołany 3. oddział Związku Polskich Spadochroniarzy, w hierarchii jesteśmy na trzecim miejscu, jest przecież Warszawa, Kraków, a trzeci - Dziwnów, jako kolebka sił specjalnych Batalionu Szturmowego. Na bazie Batalionu Szturmowego powstała jednostka specjalna komandosów, powstał Grom - tłumaczy Jeszka.



Pierwszy Batalion Szturmowy brał udział w inwazji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji w 1968 roku.



Odsłonięcie obelisku zaplanowano na sierpień.