Dr Bulsa: błędy lekarskie i medycyna defensywna

Polskie prawo wymierzone jest w medyków - uważa prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie. Dr Michał Bulsa zapowiada starania o zmianę tych przepisów.

Dr Bulsa prezesem został wybrany kilka dni temu. Rozpoczęcie dyskusji nad przepisami miał w swoim programie wyborczym.Jak powiedział w "Rozmowach pod krawatem", za większość błędów popełnionych w trakcie leczenia wcale nie odpowiadają lekarze.- Prawo w Polsce jest strasznie opresyjne wobec medyków, co powoduje medycynę defensywną. Badania wskazują, że zdecydowana większość - ok. 70 proc. - błędów medycznych zdarza się w wyniku zmian organizacyjnych. Z tego powodu musimy bronić lekarzy, i jest to kolejny punkt mojego programu, gdzie chcemy rozbudować opiekę prawną, żeby wszystkich niedostatków systemu nie zwalać na lekarzy, bo to nie jest prawda - podkreślił dr Bulsa.Michał Bulsa na stanowisku prezesa zastąpił dr Magdę Wiśniewską.