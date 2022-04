Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Ostatnie wejściówki na mecz z Wisłą Płock są jeszcze dostępne w sprzedaży - mówił, w "Radiu Szczecin na Dzień Dobry", rzecznik prasowy Pogoni Szczecin.

Krzysztof Ufland podkreślał w naszym porannym programie, że przysłowiowe "bum" na starcia Portowców jest bardzo duże. Właśnie dlatego, część kibiców musi obejść się smakiem i boiskowe zmagania obserwować z pozycji kanapy przed telewizorem.



- Wszystko dlatego, że każdy następny mecz, to mecz o Mistrzostwo Polski - mówi Ufland. - Siedem ostatnich spotkań, każde bardzo ważne. To teraz same banały, ale tak po prostu jest. Nie chcę przewidywać tego meczu. Chciałbym, żeby o godz. 22:30, każdy kto będzie na stadionie lub będzie przed telewizorem, mógł się cieszyć i mieć dobry weekend.



Pogoń Szczecin zagra z ekipą "Nafciarzy" o godzinie 20.30 na Stadionie Miejskim w Szczecinie.